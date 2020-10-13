Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Алексей Ягудин: теперь я Леонид

Алексей Ягудин: теперь я Леонид
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» скриншот статьи о «Ледниковом периоде» в одном из сетевых изданий. Заметка имеет подзаголовок: «Ведущими стали Леонид Ягудин и Алина Загитова».

«Теперь я Леонид. Действительно, а какая разница, Алексей, Коля, Леонид… А мне нравится», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».

Кроме Олимпийских игр 2002 года, Ягудин выиграл четыре чемпионата мира (1998, 1999, 2000 и 2002) и три чемпионата Европы (1998, 1999, 2002).

После окончания профессиональной спортивной карьеры Алексей выступает в ледовых шоу и работает на телевидении. Ягудин также задействован и в театральных постановках.

Алексей Ягудин показал, как добирается на съёмки «Ледникового периода»
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020