Мария Сотскова объяснила, почему её зря обвиняют в подделке документов

Завершившая карьеру фигуристка Мария Сотскова прокомментировала новость о её 10-летней дисквалификации со стороны РУСАДА, после того как в её допинг-пробе обнаружили запрещённое вещество.

Напомним, РУСАДА дисквалифицировало Сотскову на 10 лет за подделку медицинской справки. Фигуристка не уведомила антидопинговую организацию о завершении карьеры и прошла тест, в котором было обнаружено запрещённое вещество. Объяснить его присутствие в организме Мария пыталась с помощью той самой справки. Также Сотскова нарушила правила доступности для тестирования.

«Фуросемид мне прописали врачи. Я серьёзно заболела: не могла нормально есть и спать. Меня рвало. В тот момент я уже закончила кататься и сообщила об этом своему тренеру Светлане Соколовской. Такое решение я приняла после этапа Гран-при во Франции в ноябре прошлого года.

В марте 2020-го ко мне пришли допинг-офицеры. Я сказала им, что уже не являюсь действующей спортсменкой. Более того, не стала скрывать, что по предписанию врачей принимаю лекарства, включая фуросемид. Я не хотела сдавать анализы, но они настаивали. Сказали, что не уйдут, пока я не сдам. Я растерялась. Не ожидала, что они появятся в моей квартире.

Я принесла справку из медицинского учреждения, в котором лечилась. Мне выписали там лекарства. Откуда я могла знать, что у этой клиники нет лицензии?! Моё дело в РУСАДА ещё не закрыто, а в Интернете уже все меня обсуждают», — цитирует её «Экспресс-газета».