Костнер: Олимпиада в Сочи — самый важный момент в моей карьере. Помню, как ревели трибуны

Бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы итальянка Каролина Костнер поделилась воспоминаниями об Олимпиаде 2014 года в Сочи.

«Самый важный момент в моей карьере — это, возможно, Олимпиада 2014 года в Сочи. С российской аудиторией возникла связь, несмотря на то, что она была немного предвзятой. Помню, как ревели трибуны во время короткой и произвольной программ. Чувствовала себя как Алессандра Ферри (известная итальянская балерина — прим. „Чемпионата“) на сцене театра „Ла Скала“. В нашем спорте, который не может быть совершенно объективным, мы выступаем не только для судей, но и частично для публики — для каждого, кто заплатил за билет, чтобы увидеть тебя. Если после выступления хоть один человек вернётся домой счастливым, это значит, я справилась со своим заданием», — приводит слова Костнер La Gazzetta dello Sport.