В академии Плющенко ответили на слова подписчицы о Трусовой и Тутберидзе

В тренерской академии двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко ответили на слова подписчицы о том, что Александре Трусовой все прыжки поставила Этери Тутберидзе. Напомним, в межсезонье-2020 Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко.
«Все прыжки Трусовой поставила Этери Тутберидзе! Время рассудит.
У вашего мужа ещё нет опыта работы с такими спортсменами, как Саша. Будем смотреть дальше. Благодаря штабу Тутберидзе фигурное катание шагнуло далеко вперёд, просто за ней не успевают», — написала подписчица в комментариях к одному из постов в «Инстаграме» Яны Рудковской, супруги Плющенко.
«А благодаря Плющенко многие дети по всему миру пришли в фигурное катание. В том числе и ровесники Саши Трусовой. И кто, как не Плющенко, двигал фигурное катание. Вспомните хотя бы Олимпиаду в Ванкувере. Кроме Плющенко, никто и не пытался прыгать четверные», — ответили в «Ангелах Плющенко».
Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/?hl=ru
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