Чемпион мира Шахрай ответил Плющенко, который критиковал судей за оценки Трусовой

Чемпион мира по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпиады 1980 года Сергей Шахрай прокомментировал слова Евгения Плющенко в адрес судей, которые обслуживали второй этап Кубка России в Москве. Напомним, Плющенко раскритиковал судей, после того как его подопечная Александра Трусова заняла третье место после короткой программы.

«Должен сказать, что обслуживала эти соревнования бригада очень опытных арбитров, которые судят крупные международные соревнования. Евгений, наоборот, должен быть им благодарен, что арбитры выставили Александре объективные оценки. И тем самым показали, что тренеру и его ученице ещё нужно поработать над короткой.

[На международных соревнованиях] никто никого жалеть не будет. И наши арбитры лишь нашли то, что у Саши было недостаточно хорошо исполнено», — цитирует Шахрая «Советский спорт».