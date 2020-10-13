Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Леонова отреагировала на недовольство Плющенко судейством на этапе Кубка России в Москве

Леонова отреагировала на недовольство Плющенко судейством на этапе Кубка России в Москве
Фигурное катание / Кубок России 0

Российская фигуристка, серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова, поделилась мнением о судействе на втором этапе Кубка России, который проходил в Москве. Ранее судейство раскритиковал Евгений Плющенко. Женский турнир выиграла Александра Трусова, которая тренируется у Плющенко.

«Начнём с того, что три балла Трусова потеряла, не сделав вращение на уровень, необходимый для получения бонуса. Дальше тройной аксель не чисто исполнила. Прилично оценку за это сняли. Ещё минус два балла получается.

Компоненты же, которые выставили Валиевой, абсолютно заслуженные. Она показала свою программу в идеальном состоянии. И ещё она плюсы набрала на своих высоченных воздушных прыжках. Хочется ставить ей большие оценки. А Трусовой никто не мешал сделать вращение на бонус. Она же не деревянная, умеет всё делать. Но она не сделала», — цитирует Леонову «ТНВ».

Плющенко — об оценках Трусовой: мировое сообщество фигурного катания всё понимает!
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020