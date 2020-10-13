Леонова отреагировала на недовольство Плющенко судейством на этапе Кубка России в Москве

Российская фигуристка, серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова, поделилась мнением о судействе на втором этапе Кубка России, который проходил в Москве. Ранее судейство раскритиковал Евгений Плющенко. Женский турнир выиграла Александра Трусова, которая тренируется у Плющенко.

«Начнём с того, что три балла Трусова потеряла, не сделав вращение на уровень, необходимый для получения бонуса. Дальше тройной аксель не чисто исполнила. Прилично оценку за это сняли. Ещё минус два балла получается.

Компоненты же, которые выставили Валиевой, абсолютно заслуженные. Она показала свою программу в идеальном состоянии. И ещё она плюсы набрала на своих высоченных воздушных прыжках. Хочется ставить ей большие оценки. А Трусовой никто не мешал сделать вращение на бонус. Она же не деревянная, умеет всё делать. Но она не сделала», — цитирует Леонову «ТНВ».