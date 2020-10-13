Нугуманова лидирует после короткой программы на мемориале Панина-Коломенкина

Фигуристка Елизавета Нугуманова лидирует на Всероссийских соревнованиях «Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина», которые проходят в Санкт-Петербурге. По итогам короткой программы Нугуманова набрала 66,61 балла.

Второе место занимает Екатерина Рябова. Она набрала 60,11 балла. Тройку лучших замыкает Софья Хозяинова (58,28).

Произвольную программу спортсменки представят завтра, 14 октября. Начало — в 14:45 мск.

Фигурное катание. Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина, Санкт-Петербург

Женщины. Короткая программа

1. Елизавета Нугуманова — 66,61

2. Екатерина Рябова — 60,11

3. Софья Хозяинова — 58,28

4. Александра Махалова — 54,45

5. Влада Лысова — 53,27

6. Арина Онищенко, 52,82

7. Варвара Дюкарь — 52,18

8. Арина Андреева — 51,45

9. Алиса Будьзко — 51,32

10. Анастасия Горшкова — 47,56.