Нугуманова лидирует после короткой программы на мемориале Панина-Коломенкина

Фигуристка Елизавета Нугуманова лидирует на Всероссийских соревнованиях «Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина», которые проходят в Санкт-Петербурге. По итогам короткой программы Нугуманова набрала 66,61 балла.
Второе место занимает Екатерина Рябова. Она набрала 60,11 балла. Тройку лучших замыкает Софья Хозяинова (58,28).
Произвольную программу спортсменки представят завтра, 14 октября. Начало — в 14:45 мск.
Фигурное катание. Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина, Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
1. Елизавета Нугуманова — 66,61
2. Екатерина Рябова — 60,11
3. Софья Хозяинова — 58,28
4. Александра Махалова — 54,45
5. Влада Лысова — 53,27
6. Арина Онищенко, 52,82
7. Варвара Дюкарь — 52,18
8. Арина Андреева — 51,45
9. Алиса Будьзко — 51,32
10. Анастасия Горшкова — 47,56.
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