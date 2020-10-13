Леонова — о высказываниях Плющенко: наш любимый вид спорта превращается в войну

Российская фигуристка, серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова, обвинила Евгения Плющенко в некорректных высказывания. Плющенко критиковал судейство после второго этапа Кубка России в Москве. Победу в соревнованиях женщин одержала Александра Трусова, которая занимается у Плющенко.

«Он явно хотел кого-то зацепить, создать интригу. Начинается какой-то шоу-бизнес, все цапаются. Наш любимый вид спорта превращается в войну. Некорректно так говорить со стороны Плющенко», — цитирует Леонову телекомпания «Новый век».

Второе место на турнире одержала Камила Валиева, воспитанница тренера Этери Тутебридзе. Она лидировала после короткой программы, но в произвольном танце допустила слишком много ошибок.