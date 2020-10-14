Екатерина Боброва показала эффектное осеннее фото

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях российская фигуристка Екатерина Боброва опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала фото с жёлтыми листьями.

«Просто хотела сказать, что в этом году осень бесподобна! Листья всех цветов — зелёные, жёлтые, красные! И это магия красок переливается под лучами тёплого яркого солнышка. Красота.

P.S. когда твой друг учится на фотографа, то друзей он использует как подопытных кроликов. Но мы только ЗА. Креативим вместе как можем. Приходится даже купаться в листьях», — подписала запись Боброва.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

30-летняя Боброва выступала в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым. Они олимпийские чемпионы 2014 года в командном зачёте, серебряные призёры ОИ-2018 в командных соревнованиях, чемпионы Европы (2013), трёхкратные серебряные призёры чемпионатов Европы (2011, 2012, 2018), двукратные бронзовые призёры чемпионатов Европы 2016 и 2017 годов, семикратные чемпионы России, чемпионы мира 2007 года среди юниоров.