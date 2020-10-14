Волосожар сравнила участие в «Ледниковом периоде» со способностью перемещаться во времени

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар поделилась эмоциями от участия в телепроекте «Ледниковый период».

«Говорят, что среда — это маленькая пятница. А раз так, значит скоро суббота и новый выпуск «Ледникового». Л – логика.

Мне очень нравится на проекте то, что мы кардинально перевоплощаемся каждый раз! Новые образы, новые истории, иногда даже новые эпохи. Это как если бы у нас была суперспособность перемещаться во времени и мы бы «летали» по разным годам и историческим периодам.

Хотя, я уже как-то рассказывала, что путешествия во времени мне не очень интересны — не хочу ни в прошлое, ни в будущее, мне классно в настоящем, в моменте.⠀

Я бы себе какую-нибудь другую суперспособность хотела. Например, телепортация! Только не во времени, а просто из одного места в другое. Представьте, как классно: моргнул и ты на островах, ещё раз моргнул — гладишь пингвина в Антарктиде. А вы бы какую суперспособность выбрали?» — написала Волосожар в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.