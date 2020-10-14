Волосожар сравнила участие в «Ледниковом периоде» со способностью перемещаться во времени

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар поделилась эмоциями от участия в телепроекте «Ледниковый период».
«Говорят, что среда — это маленькая пятница. А раз так, значит скоро суббота и новый выпуск «Ледникового». Л – логика.
Мне очень нравится на проекте то, что мы кардинально перевоплощаемся каждый раз! Новые образы, новые истории, иногда даже новые эпохи. Это как если бы у нас была суперспособность перемещаться во времени и мы бы «летали» по разным годам и историческим периодам.
Хотя, я уже как-то рассказывала, что путешествия во времени мне не очень интересны — не хочу ни в прошлое, ни в будущее, мне классно в настоящем, в моменте.⠀
Я бы себе какую-нибудь другую суперспособность хотела. Например, телепортация! Только не во времени, а просто из одного места в другое. Представьте, как классно: моргнул и ты на островах, ещё раз моргнул — гладишь пингвина в Антарктиде. А вы бы какую суперспособность выбрали?» — написала Волосожар в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
- 14 октября 2020
-
11:19
-
10:33
-
10:23
-
10:02
-
00:31
-
00:25
- 13 октября 2020
-
21:22
-
20:25
-
18:25
-
18:18
-
17:13
-
14:33
-
13:08
-
13:00
-
12:41
-
11:41
-
11:22
-
00:44
- 12 октября 2020
-
23:41
-
23:19
-
21:52
-
20:17
-
19:37
-
18:45
-
18:31
-
17:34
-
16:34
-
16:04
-
14:17
-
13:33
-
12:39
-
11:24
-
11:24
-
10:31
-
09:43