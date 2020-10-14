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Плющенко анонсировал скорое открытие собственного катка. Видео

Плющенко анонсировал скорое открытие собственного катка. Видео
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко рассказал, что в скором времени откроется его каток. По его словам, открыть объект постараются в начале ноября.

«На финишной прямой! Надеюсь, на мой день рождения [3 ноября] сделаем тестовое открытие! Работа кипит, и, как я обещал, будет много льда в «Ангелах Плющенко», — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

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