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Инна Гончаренко рассказала, в чём прибавила Трусова

Инна Гончаренко рассказала, в чём прибавила Трусова
Фигурное катание / Кубок России 0

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко рассказала, в чём прибавила Александра Трусова, которая выиграла второй этап Кубка России в Москве. Напомним, в межсезонье-2020 Трусова перешла от тренера Этери Тутберидзе в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко.

Гончаренко отметила, что Трусова прибавила в плане катания, в качестве скольжения и выразительности.

«Саша – молодец. В прошлом сезоне на всех турнирах она показывала себя бойцом. Очень часто отыгрывала в произвольной программе. Сейчас произошло то же самое. Хотя, если честно, прокат был не идеальный.

Если говорить про короткую программу, то я ещё после контрольных прокатов сказала, что Трусова прибавила в плане катания, в качестве скольжения и выразительности. Хотелось бы видеть более скоростные вращения, исполнения дорожек.

В произвольной по сравнению с короткой Саша, в связи с тем что появляются более сложные элементы, экономит на соединительных, пытается где-то придержать. Поэтому ей есть к чему стремиться.Но шаг вперёд сделан», — цитируют Гончаренко «Известия».

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