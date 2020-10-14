Инна Гончаренко рассказала, в чём прибавила Трусова

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко рассказала, в чём прибавила Александра Трусова, которая выиграла второй этап Кубка России в Москве. Напомним, в межсезонье-2020 Трусова перешла от тренера Этери Тутберидзе в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко.
Гончаренко отметила, что Трусова прибавила в плане катания, в качестве скольжения и выразительности.
«Саша – молодец. В прошлом сезоне на всех турнирах она показывала себя бойцом. Очень часто отыгрывала в произвольной программе. Сейчас произошло то же самое. Хотя, если честно, прокат был не идеальный.
Если говорить про короткую программу, то я ещё после контрольных прокатов сказала, что Трусова прибавила в плане катания, в качестве скольжения и выразительности. Хотелось бы видеть более скоростные вращения, исполнения дорожек.
В произвольной по сравнению с короткой Саша, в связи с тем что появляются более сложные элементы, экономит на соединительных, пытается где-то придержать. Поэтому ей есть к чему стремиться.Но шаг вперёд сделан», — цитируют Гончаренко «Известия».
- 14 октября 2020
-
12:38
-
12:03
-
11:19
-
10:33
-
10:23
-
10:02
-
00:31
-
00:25
- 13 октября 2020
-
21:22
-
20:25
-
18:25
-
18:18
-
17:13
-
14:33
-
13:08
-
13:00
-
12:41
-
11:41
-
11:22
-
00:44
- 12 октября 2020
-
23:41
-
23:19
-
21:52
-
20:17
-
19:37
-
18:45
-
18:31
-
17:34
-
16:34
-
16:04
-
14:17
-
13:33
-
12:39
-
11:24
-
11:24