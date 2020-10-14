«Спасибо за возможность любоваться вами!» Ильиных обратилась к Вирту и Моиру

Российская фигуристка Елена Ильиных, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в танцах на льду, опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка обратилась к канадцам Тессе Вирту и Тому Моиру.
«Моя любимая пара, лучшие люди всех времён! Спасибо вам за возможность любоваться вами, учиться у вас и уважать. Всегда люблю, Тесса!» — написала Ильиных, опубликовав фотографии с канадскими фигуристами.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Ильиных.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. В августе Ильиных приступила к работе в академии «Ангелы Плющенко».
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