«Спасибо за возможность любоваться вами!» Ильиных обратилась к Вирту и Моиру

Российская фигуристка Елена Ильиных, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в танцах на льду, опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка обратилась к канадцам Тессе Вирту и Тому Моиру.

«Моя любимая пара, лучшие люди всех времён! Спасибо вам за возможность любоваться вами, учиться у вас и уважать. Всегда люблю, Тесса!» — написала Ильиных, опубликовав фотографии с канадскими фигуристами.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Ильиных.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. В августе Ильиных приступила к работе в академии «Ангелы Плющенко».