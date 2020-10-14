Инна Гончаренко — о Валиевой: тема «Болеро» — не её. Она её не чувствует

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала выступление чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. Валиева заняла второе место, уступив лишь Александре Трусовой.

«Мне очень понравилась Камила. Она показала практически безукоризненный вариант короткой программы: красивое и вдохновляющее катание. На мой взгляд, короткая Валиевой — лучший прокат на завершившихся состязаниях.

Что касается произвольной программы, то мне кажется, что сама тема «Болеро» – это не её. Пока она её не чувствует. Музыка довлеет над ней. В короткой Камила смотрится гораздо гармоничнее.

Но в ошибках спортсменки я не вижу какого-то провала. Это только начало сезона, такое бывает. Надо делать выводы, работать дальше, и всё получится», — цитируют Гончаренко «Известия».