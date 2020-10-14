Организаторы Гран-при Франции решили пустить на трибуны зрителей

Гран-при Франции по фигурному катанию может пройти со зрителями, сообщает IFC Magazine. По данным источника, организаторы хотят допустить на соревнования болельщиков.

При этом ранее сообщалось, что каток в Гренболе, на котором должны пройти соревнования, был закрыт на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Этап Гран-при в формате национального соревнования будет проходить во Франции с 13 по 15 ноября.

Участие в соревнованиях смогут принять фигуристы, проживающие в принимающей стране, а также спортсмены, которые постоянно тренируются в стране. Кроме того к участию будут допущены фигуристы из близлежащих стран, которые смогут приехать.

При этом каждый спортсмен сможет принять участие лишь в одном этапе Гран-при, а не в двух, как было раньше. Общий зачёт серии будет отменён, критерии выхода в финал пока не определены. При этом уже известно, что финал перенесут.