Гурейро: доработали обе программы, которые мы с Тиффани катаем в кайф

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий с Тиффани Загорски в танцах на льду, поделился ожиданиями от третьего этапа Кубка России в Сочи, который пройдёт с 23 по 27 октября.

«Мы готовимся выступить в Сочи, наконец-то сможем ощутить первый старт, которого очень ждём. После прокатов мы доработали обе программы, которые мы с Тиффани катаем в кайф.

Жаль, что соревнования пройдут без зрителей, но мы понимаем, что в нынешней эпидемиологической ситуации по-другому, наверное, и не может быть. Но мы всё равно будем ощущать, что на нас смотрит множество наших болельщиков по телекартинке.

Вообще, несмотря ни на что, я в предвкушении очень интересного сезона. А этап Гран-при в Москве, учитывая его нынешнюю специфику, будет невероятно напряжённым и крутым стартом», — цитирует его «Р-Спорт».