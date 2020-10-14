Нугуманова одержала победу на мемориале Панина-Коломенкина

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова стала победителем соревнований на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Нугуманова по итогам двух программ набрала 187,16 балла.

Второе место заняла Екатерина Рябова. Она выиграла произвольную программу, но не смогла ликвидировать отставание, которое у неё было после короткой программы. Рябова суммарно набрала 184,49 балла. Тройку лучших замкнула Арина Онищенко (170,03), которая после короткой программы занимала лишь шестое место.

Фигурное катание. Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина, Санкт-Петербург

1. Елизавета Нугуманова — 187,16

2. Екатерина Рябова — 184,49

3. Арина Онищенко — 170,03

4. Арина Андреева — 152,37

5. Александра Махалова — 147,22

6. Влада Лысова — 146,10

7. Варвара Дюкарь — 145,38

8. Софья Хозяинова — 144,76

9. Алиса Будьзко — 138,92

10. Анастасия Горшкова — 136,89.