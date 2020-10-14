Нугуманова одержала победу на мемориале Панина-Коломенкина

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова стала победителем соревнований на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Нугуманова по итогам двух программ набрала 187,16 балла.
Второе место заняла Екатерина Рябова. Она выиграла произвольную программу, но не смогла ликвидировать отставание, которое у неё было после короткой программы. Рябова суммарно набрала 184,49 балла. Тройку лучших замкнула Арина Онищенко (170,03), которая после короткой программы занимала лишь шестое место.
Фигурное катание. Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина, Санкт-Петербург
1. Елизавета Нугуманова — 187,16
2. Екатерина Рябова — 184,49
3. Арина Онищенко — 170,03
4. Арина Андреева — 152,37
5. Александра Махалова — 147,22
6. Влада Лысова — 146,10
7. Варвара Дюкарь — 145,38
8. Софья Хозяинова — 144,76
9. Алиса Будьзко — 138,92
10. Анастасия Горшкова — 136,89.
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