Этап Гран-при в Канаде отменён из-за коронавируса

Канадский этап Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти с 30 по 31 октября в Оттаве, не состоится. Такое решение было принято организаторами в связи с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте мероприятия.
«Этот год не похож ни на один из предыдущих, и мы все наблюдаем за серьёзными проблемами с проведением соревнований из-за пандемии коронавируса.
В результате постоянного изменения требований по всей стране и недавнего закрытия на 28 дней горячих точек Онтарио, включая Оттаву, стало очевидно, что проведение этапа Гран-при становится невозможным», — заявила генеральный директор турнира Дебра Армстронг.
Ранее стало известно об отмене или переносе финала Гран-при, который был запланирован на 10-13 декабря. Соревнования должен принять Пекин (Китай).
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