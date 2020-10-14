Травмированная Синицина не смогла возобновить тренировки и обратилась в немецкую клинику

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, не возобновила тренировки из-за травмы колена. Напомним, именно по этой причине пара не сумела завершить выступления на этапе Кубка России в Москве.
Сообщалось, что Синицина и Кацалапов возьмут двухдневный отдых, после чего возобновят тренировки.
«Ребята вышли на лёд после выходных. Вика не смогла кататься. Сейчас отправляем данные врачу в Германию, к которому всех русских отправляют, также получаем второе-третье мнение российских врачей. Будем смотреть, что делать дальше. Когда идёт нагрузка на колено, оно ослабевает и «проваливается», то есть она не может стоять на ноге.
Пока ещё ничего непонятно, надо дать время. Ситуация — как с коронавирусом, неясно абсолютно ничего», – цитирует ТАСС тренера Синициной и Кацалапова Александа Жулина.
Синицина и Кацалапов — серебряные призёры чемпионата мира (2019), победители чемпионата Европы (2020), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019). По итогам ритм-танца на этапе Кубка России в Москве они занимали первое место.
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