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Травмированная Синицина не смогла возобновить тренировки и обратилась в немецкую клинику

Травмированная Синицина не смогла возобновить тренировки и обратилась в немецкую клинику
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, не возобновила тренировки из-за травмы колена. Напомним, именно по этой причине пара не сумела завершить выступления на этапе Кубка России в Москве.

Сообщалось, что Синицина и Кацалапов возьмут двухдневный отдых, после чего возобновят тренировки.

«Ребята вышли на лёд после выходных. Вика не смогла кататься. Сейчас отправляем данные врачу в Германию, к которому всех русских отправляют, также получаем второе-третье мнение российских врачей. Будем смотреть, что делать дальше. Когда идёт нагрузка на колено, оно ослабевает и «проваливается», то есть она не может стоять на ноге.

Пока ещё ничего непонятно, надо дать время. Ситуация — как с коронавирусом, неясно абсолютно ничего», – цитирует ТАСС тренера Синициной и Кацалапова Александа Жулина.

Синицина и Кацалапов — серебряные призёры чемпионата мира (2019), победители чемпионата Европы (2020), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019). По итогам ритм-танца на этапе Кубка России в Москве они занимали первое место.

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