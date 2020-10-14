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Российский этап Гран-при может пройти в Санкт-Петербурге

Российский этап Гран-при может пройти в Санкт-Петербурге
Фигурное катание / Гран-при 0

Глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов сообщил, что город может принять один из этапов взрослой серии Гран-при.

«Этапы Гран-при в Санкт-Петербурге? У нас есть разговоры по этому поводу. Надеюсь, переговоры пройдут удачно и мы сможем провести российский этап серии», — цитирует Чопозова Sport24.

Напомним, российский этап серии Гран-при проходит в Москве. Турнир запланирован на 20–22 ноября.

Ранее стало известно об отмене этапа Гран-при, который должен был пройти с 30 по 31 октября в Оттаве (Канада). Причиной такого решения организаторов стало распространение коронавируса.

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