Российский этап Гран-при может пройти в Санкт-Петербурге

Глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов сообщил, что город может принять один из этапов взрослой серии Гран-при.



«Этапы Гран-при в Санкт-Петербурге? У нас есть разговоры по этому поводу. Надеюсь, переговоры пройдут удачно и мы сможем провести российский этап серии», — цитирует Чопозова Sport24.



Напомним, российский этап серии Гран-при проходит в Москве. Турнир запланирован на 20–22 ноября.



Ранее стало известно об отмене этапа Гран-при, который должен был пройти с 30 по 31 октября в Оттаве (Канада). Причиной такого решения организаторов стало распространение коронавируса.