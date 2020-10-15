«Не могла нормально встать с кровати». Софья Евдокимова объяснила решение уйти из спорта

Российская фигуристка Софья Евдокимова рассказала, что решила завершить карьеру после операции по удалению грыжи.

Напомним, Евдокимова выступала в танцах на льду в паре с Егором Базиным. Они двукратные серебряные призёры Универсиады, бронзовые призёры чемпионата России.

«Грыжа постепенно росла, а больше года назад заметно увеличилась и придавила нервные окончания. Из-за этого начались сильные боли в спине, и лечение понадобилось именно кардинальное. Причем не только для спорта — для жизни. Я ведь часто не могла нормально встать с кровати, наклониться, еле садилась и еле вставала.

Бывали ужасные случаи, когда я звонила тренеру и говорила, что не могу сегодня прийти на каток. В итоге последний сезон был очень болезненным — и в моральном, и в физическом плане», — цитирует её «Матч ТВ».