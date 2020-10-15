Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Дизайнер Рябенко: идею выступления Валиевой в образе змеи подсказала Тутберидзе

Дизайнер Рябенко: идею выступления Валиевой в образе змеи подсказала Тутберидзе
Фигурное катание / Кубок России 0

Дизайнер Ольга Рябенко рассказала о костюме чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой для произвольной новой программы под музыку Мориса Равеля «Болеро». По её словам, идею выступления фигуристки в образе змеи подсказала её тренер Этери Тутберидзе.

«После «Девочки на шаре» Камиле надо было удивить публику чем-то новым. Идею её выступления в образе змеи подсказала Этери Тутберидзе. Движения рук Камилы в программе напоминают движения змей.

На рукавах костюма я нарисовала змей, которые ползут к запястьям. Их глаза расположены на кистях рук», — приводит слова Рябенко Sputnik Япония.

Напомним, на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве Валиева заняла второе место, уступив лишь Александре Трусовой.

Инна Гончаренко — о Валиевой: тема «Болеро» — не её. Она её не чувствует
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020