Дизайнер Рябенко: идею выступления Валиевой в образе змеи подсказала Тутберидзе

Дизайнер Ольга Рябенко рассказала о костюме чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой для произвольной новой программы под музыку Мориса Равеля «Болеро». По её словам, идею выступления фигуристки в образе змеи подсказала её тренер Этери Тутберидзе.

«После «Девочки на шаре» Камиле надо было удивить публику чем-то новым. Идею её выступления в образе змеи подсказала Этери Тутберидзе. Движения рук Камилы в программе напоминают движения змей.

На рукавах костюма я нарисовала змей, которые ползут к запястьям. Их глаза расположены на кистях рук», — приводит слова Рябенко Sputnik Япония.

Напомним, на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве Валиева заняла второе место, уступив лишь Александре Трусовой.