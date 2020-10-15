Дизайнер Рябенко: идею выступления Валиевой в образе змеи подсказала Тутберидзе
Дизайнер Ольга Рябенко рассказала о костюме чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой для произвольной новой программы под музыку Мориса Равеля «Болеро». По её словам, идею выступления фигуристки в образе змеи подсказала её тренер Этери Тутберидзе.
«После «Девочки на шаре» Камиле надо было удивить публику чем-то новым. Идею её выступления в образе змеи подсказала Этери Тутберидзе. Движения рук Камилы в программе напоминают движения змей.
На рукавах костюма я нарисовала змей, которые ползут к запястьям. Их глаза расположены на кистях рук», — приводит слова Рябенко Sputnik Япония.
Напомним, на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве Валиева заняла второе место, уступив лишь Александре Трусовой.
Инна Гончаренко — о Валиевой: тема «Болеро» — не её. Она её не чувствует
- 15 октября 2020
-
13:09
-
12:42
-
12:03
-
11:23
- 14 октября 2020
-
22:15
-
21:16
-
17:43
-
16:49
-
16:30
-
15:47
-
14:52
-
14:27
-
12:57
-
12:38
-
12:03
-
11:19
-
10:33
-
10:23
-
10:02
-
00:31
-
00:25
- 13 октября 2020
-
21:22
-
20:25
-
18:25
-
18:18
-
17:13
-
14:33
-
13:08
-
13:00
-
12:41
-
11:41
-
11:22
-
00:44
- 12 октября 2020
-
23:41
-
23:19
Партнерский контент