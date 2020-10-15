У Евгении Медведевой диагностировали защемление нерва в позвоночнике

У двукратной чемпионки мира по фигурному катанию россиянки Евгении Медведевой диагностировали защемление нерва между двух позвонков в спине, при этом в настоящее время удаётся обойтись без хирургического вмешательства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщения не связанных друг с другом источников.

Напомним, из-за проблем со спиной Медведева пропустила первые два этапа Кубка России.

«У Медведевой проблема с позвоночником, у неё защемление нерва, пока удалось обойтись без хирургического вмешательства. Врачи делают всё возможное по полному восстановлению функций спины.

Она занимается ЛФК, плавает в бассейне, ей делают физиотерапию, закачивают спину. Врачи надеются, что все эти меры приведут к полному выздоровлению. Если нет — будут приняты более серьёзные меры нехирургического характера», — сообщил источник.