Лайшев: переживаю за детей, которые учились в классе с Трусовой. Детская дружба — святая

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился своим мнением о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Сейчас переживаю за детей, которые учились с ней в классе. Они встречали её, провожали на соревнования, переживали за неё как за ученика школы. Потом они все становятся друзьями. Детская дружба — святая, её нельзя особо трогать и оценивать. Взрослые иногда влезают в неё, а мы должны беречь и сохранять детские чувства», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Трусова после перехода в академию Плющенко стала победителем соревнований на втором этапе Кубка России в Москве. Она опередила Камилу Валиеву, воспитанницу Тутберидзе.