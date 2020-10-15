Кубок России по фигурному катанию обошёл в телерейтингах матчи сборной по футболу

Фигурное катание обошло в рейтингах федерального телеэфира другие виды спорта. Соревнования женщин в произвольной программе на втором этапе Кубка России в прямой трансляции на Первом канале посмотрело более 2 млн зрителей, говорится в отчёте Mediascope.

Второе место в списке заняла прямая трансляция матча Лиги наций Россия — Турция. Футбольный матч, завершившийся со счётом 1:1, смотрело 1,7 млн человек. Короткую программу соревнования по фигурному катанию среди женщин на Кубке России смотрело 1,6 млн зрителей.

Победителем соревнований среди женщин на втором этапе Кубка России стала Александра Трусова. Она опередила 14-летнюю Камилу Валиеву, которая дебютировала на взрослом уровне. Валиева лидировала после короткой программы, но не смогла удержать преимущество.