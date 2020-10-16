Татьяна Навка — о Регине Тодоренко: заметьте, никакой профессиональной ревности

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что не испытывает профессиональной ревности в отношении Регины Тодоренко, которая выступает в паре с Романом Костомаровым в телепроекте «Ледниковый период». Напомним, Навка завоевала золото ОИ именно в паре с Костомаровым.

«Вчера на премии «Ок» вручала приз в номинации «Герой пятилетия» Регине Тодоренко, которая является партнёршей в «Ледниковом периоде» моего олимпийского партнёра Романа Костомарова. И заметьте, никакой профессиональной ревности, только гордость и уверенность, что катается в надёжных руках!» — написала Навка в своём «инстаграме».

Ранее Алина Загитова рассказала, с какой проблемой столкнулась в роли ведущей телешоу.