Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Татьяна Навка — о Регине Тодоренко: заметьте, никакой профессиональной ревности

Татьяна Навка — о Регине Тодоренко: заметьте, никакой профессиональной ревности
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что не испытывает профессиональной ревности в отношении Регины Тодоренко, которая выступает в паре с Романом Костомаровым в телепроекте «Ледниковый период». Напомним, Навка завоевала золото ОИ именно в паре с Костомаровым.

«Вчера на премии «Ок» вручала приз в номинации «Герой пятилетия» Регине Тодоренко, которая является партнёршей в «Ледниковом периоде» моего олимпийского партнёра Романа Костомарова. И заметьте, никакой профессиональной ревности, только гордость и уверенность, что катается в надёжных руках!» — написала Навка в своём «инстаграме».

Ранее Алина Загитова рассказала, с какой проблемой столкнулась в роли ведущей телешоу.

Загитова рассказала о проблеме, с которой столкнулась в роли ведущей «Ледникового периода»
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020