«Мира мы там не нашли». Плющенко рассказал о встрече со штабом Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал об обстоятельствах встречи с тренерским штабом Этери Тутберидзе. Напомним, в межсезонье-2020 от Плющенко к Тутберидзе перешли сразу две ведущие российские фигуристки: Александра Трусова и Алёна Косторная.

«У нас с супругой [Яной Рудковской] была встреча, и я сказал, что не надо, мне кажется, ссор каких-то создавать. Я также объяснил, что вам надо принять это как должное, что спортсменки от вас ушли, а никто не переманивал их и точно не воровал!

Мира мы там не нашли, поэтому я сказал своей супруге: так как мириться не хотят, поэтому пойдём. Вас, журналистов, к сожалению, не пускали в зону [общения со спортсменами], а у нас была небольшая встреча. Я не хочу ни с кем ссориться. Но я не хочу, чтобы обманывали и вводили в заблуждение людей, которые ведутся и думают то, чего не было и быть не может», — цитирует Плющенко «Р-Спорт».