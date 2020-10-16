Радимов — о Плющенко: достали хайпожоры, превратившие «фигурку» в грязный шоубиз

Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал непростую ситуацию между академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и тренерским штабом Этери Тутберидзе.

«Достали хайпожоры, превратившие „фигурку“ в грязный шоубиз и живущие по его правилам. Да, я про Плющенко и Рудковскую. Им бы наконец уже заткнуться со своими высказываниями. Этери, держитесь, вы — лучшая!



Моя мама, например, всю жизнь работала и так и не смогла купить себе Porsche — но это не значит, что она бездельница, диванный эксперт и не имеет права на своё мнение, как считает Плющенко. Ему бы лучше молчать и заниматься делом, а не устраивать склоки и грязные разборки», — написал Радимов на своей странице в "Твиттере".