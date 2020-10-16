Плющенко: 10 баллов Валиевой – это невозможно. Чего мы делаем из фигурного катания цирк?

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о судействе на втором этапе Кубка России в Москве, который прошёл в минувшие выходные. Плющенко не понравились оценки за короткую программу, которую выиграла подопечная Этери Тутберидзе Камила Валиева, а Александра Трусова стала третьей.

«Я недоволен оценками в короткой программе всех трёх девочек (Трусовой, Валиевой и Дарьи Усачёвой. — Прим. «Чемпионата»). В 14 лет нельзя ставить десятки за компоненты. Это юниорское катание, и, как бы красиво они ни катались, какие бы ни были прекрасные линии и вращения, это не десять. Куда им расти дальше?

Десять баллов Валиевой – это невозможно. Понимаю, судьи хотели создать подушку безопасности на произвольную программу. Я знаю этих судей, даже знаю, где они бывают и кого они подкатывают. Но не хочется вдаваться в конкретику.

Так чего мы делаем из фигурного катания цирк? Специально подогреваем противостояние. Может, всё произошедшее — какая-то договорная история со стороны некоторых людей. Тогда зачем?» — цитирует Плющенко «Спорт-экспресс».