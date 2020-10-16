«Расшевелили это застоявшее болотце!» Рудковская — о высоких рейтингах фигурного катания
Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировала высокую популярность этого вида спорта. Напомним, ранее стало известно, что Кубок России по фигурному катанию обошёл в телерейтингах матчи сборной России по футболу.
«И это всего лишь на первых официальных стартах! Боюсь представить, что будут за цифры дальше, а также суммы рекламных контрактов у девочек — фигуристок топ-3 мирового рейтинга! Круто! Расшевелили это застоявшее болотце наконец-то!» — написала Рудковская в своём телеграм-канале.
Напомним, на втором этапе Кубка России, который прошёл в Москве в минувшие выходные, победу одержала Александра Трусова, которая в межсезонье-2020 перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе.
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