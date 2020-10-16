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«Расшевелили это застоявшее болотце!» Рудковская — о высоких рейтингах фигурного катания

«Расшевелили это застоявшее болотце!» Рудковская — о высоких рейтингах фигурного катания
Фигурное катание / Кубок России 0

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировала высокую популярность этого вида спорта. Напомним, ранее стало известно, что Кубок России по фигурному катанию обошёл в телерейтингах матчи сборной России по футболу.

«И это всего лишь на первых официальных стартах! Боюсь представить, что будут за цифры дальше, а также суммы рекламных контрактов у девочек — фигуристок топ-3 мирового рейтинга! Круто! Расшевелили это застоявшее болотце наконец-то!» — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Напомним, на втором этапе Кубка России, который прошёл в Москве в минувшие выходные, победу одержала Александра Трусова, которая в межсезонье-2020 перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе.

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