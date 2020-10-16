Синицина и Кацалапов пропустят этап Кубка России в Сочи
Действующие чемпионы России и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят этап Кубка России в Сочи, который пройдёт с 23 по 27 октября, сообщил тренер фигуристов Александр Жулин.
11 октября Синицина и Кацалапов снялись со второго этапа Кубка России в Москве в ходе проката произвольного танца. Причиной стало сильное воспаление сухожилия колена у партнёрши. Пока проходят консультации у немецких и российских специалистов, к которым обратилась Виктория, пара ещё не возобновила тренировки.
«Суперстрашного ничего нет, но, так как надо будет дать коленке отдых, на лёд Вика выйдет примерно в середине следующей недели, естественно, мы пропускаем этап в Сочи», — приводит слова Жулина РИА «Новости».
Травмированная Синицина не смогла возобновить тренировки и обратилась в немецкую клинику
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