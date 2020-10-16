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Алина Загитова примет участие в новогоднем шоу Татьяны Навки «Спящая красавица»

Алина Загитова примет участие в новогоднем шоу Татьяны Навки «Спящая красавица»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании Алина Загитова в новогодние праздники, как и год назад, примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красацица».

«Дорогие друзья, отвечаем на самый популярный вопрос: да, Алина Загитова будет принимать участие в шоу в этом году.

Уверены, что многие из вас очень обрадуются этой новости! Ждём вас на наших сказках!» — написано на странице Navka Show в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Navka Show в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что в новогодние праздники команда Навки вновь повторит шоу «Спящая красавица», а премьеру анонсированного ледового шоу «Лебединое озеро» перенесут на 2021 год.

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