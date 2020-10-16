TeamTutberidze подтвердила, что ледовый тур «Чемпионы на льду» пройдёт в 2021 году

TeamTutberidze подтвердила, что ледовый тур «Чемпионы на льду» с участием воспитанников тренерского штаба Этери Тутберидзе, не состоявшийся в 2020 году из-за пандемии коронавируса обязательно пройдёт в 2021 году.

«Дорогие друзья! Мы видим все ваши вопросы и понимаем беспокойство по поводу ледового тура «Чемпионы на льду», который по известным причинам не состоялся этой весной. Мы сообщаем вам, что все запланированные шоу во всех заявленных городах обязательно пройдут в 2021 году. Купленные билеты, конечно же, остаются действительными. К сожалению, обстановка с вирусом в мире по-прежнему нестабильна и сроки снятия ограничений пока неизвестны, но мы объявим вам новые даты проведения шоу сразу, как только будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий. Состав шоу будет уточнен и объявлен дополнительно. Следите за новостями и спасибо за понимание!» — написано на странице TeamTutberidze в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице TeamTutberidze в «Инстаграме».