Яна Хохлова: в России тренер — это несчастный человек

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2008 в танцах на льду Яна Хохлова рассказала, чем отличаются тренировки и задачи спортсменов в США и России.

«Мне кажется, что дело в той самой ответственности спортсмена перед самим собой. В постоянной готовности сделать больше, чем говорит тренер. Любому техническому навыку можно научиться — в этом плане наши спортсмены ничуть не менее талантливы, чем кто-то другой. Но люди зачастую просто воплощают на льду то, что им предложили. Это здорово в плане дисциплины, но для результата очень важно, когда ты сам постоянно толкаешь себя вперёд.

Мы как бы постоянно пытаемся удержать то, что уже есть. И направляем все силы на удержание достигнутого, а не на расширение собственных границ. А надо идти вперёд, надо открываться каким-то новым вещам, пусть даже они кажутся абсурдными. В той же Америке мне поначалу многое казалось странным. Зачем, например, приглашать на тренировки актёров или людей из совершенно далёких на первый взгляд профессий? Но это всё то же самое расширение собственного сознания. Почему не попробовать? Не пошло — о'кей, проехали, пробуем что-то ещё. У нас же постоянно ощущается некий «железный занавес», который никак не спадёт.

Плюс то, о чём мы уже говорили: на Западе тренер и спортсмен работают на одном уровне ответственности за результат. У нас, в России, тренер — это несчастный человек, который сидит и чуть ли не круглосуточно терзает себя мыслями: «А вдруг я сейчас что-то попробую — и всё развалится? Куда денутся спортсмены? Как всё это потом заново собирать?». Плюс зарплата, плюс какие-то профессиональные позиции… Одно тянет за собой другое, и совершенно непонятно, как из этого выбираться», — приводит слова Хохловой RT.