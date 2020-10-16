Татьяна Навка: на этом фото — три олимпийские чемпионки!
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную во время съёмок очередного выпуска «Ледникового периода».
«Сила воли, красота, грация, профессионализм и бесстрашие в одном фото. А всё почему — потому что на этом фото три олимпийские чемпионки! Вот так и встретилась на съёмках «Ледникового периода» с девчонками — Натальей Бестемьяновой и Еленой Исинбаевой. Приятная женская компания», — подписала фото Навка.
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».
Бестемьянова — олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду, Исинбаева — двукратная победительница Игр в прыжках с шестом, обладательница 28 мировых рекордов.
Навка призналась, что ревнует Костомарова к партнёрше по «Ледниковому периоду»
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