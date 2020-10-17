Плющенко: фигурному катанию пора обгонять по популярности Хабиба

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением о вновь растущей популярности в России фигурного катания и дал положительную оценку своему противостоянию с Этери Тутберидзе.

«Вы посмотрите, какие цифры на телевидении. По количеству зрителей Кубок России по фигурному катанию обогнал футбольную сборную. Думаю, до появления нашей команды такие цифры были нереальны. Вот вам и влияние противостояния Плющенко — Тутберидзе.



Фигурное катание возвращается к статусу главного и самого популярного вида спорта России, которым когда-то было. Пора уже возвращать себе позиции, обгонять Конора, Хабиба и других.



Если будут высокие рейтинги — придут и рекламные контракты, и известность, это нужно всем. Поэтому я работаю, слежу за соцсетями, читаю мнения болельщиков», — сказал Плющенко в интервью «Спорт-Экспрессу».