Президент ФФККР Горшков: нам нужно успокоиться и не забывать о профессиональной этике

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Горшков высказался о негативном информационном фоне, который сложился в последнее время вокруг фигурного катания. После перехода из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной стороны начали активно обмениваться негативными комментариями.
«Прежде всего нам нужно успокоиться, сосредоточиться на работе и не забывать о профессиональной этике. Мы одна команда, представляем сборную России, и надо находить общий язык без помощи «посредников».
Этот сезон складывается непросто. Из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса как следствие карантинных мер во всех странах, где проводятся соревнования, организаторы прикладывают огромные усилия, чтобы фигуристы имели возможность тренироваться и выступать. И надо ценить то, что мы имеем», — цитирует Горшкова пресс-служба ФФККР.
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