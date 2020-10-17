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Туткамышева и Коляда сдали тесты на коронавирус и приступили к тренировкам в Новогорске

Туткамышева и Коляда сдали тесты на коронавирус и приступили к тренировкам в Новогорске
Фигурное катание / Гран-при 0

Фигуристы из группы тренера Алексея Мишина сдали тесты на коронавирус. Результаты тестов не выявили ни у кого заражения. В итоге спортсмены приступили к тренировкам на базе «Новогорск». Ранее они находились в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

В Новогорск заехали Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин и Анастасия Гулякова.

В Новогорске спортсмены будут готовиться к следующему этапу Кубка России, который будет проходить в Сочи с 23 по 27 октября. На соревнования зрители из-за пандемии коронавируса допущены не будут.

Стало известно, что фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не примут участия на третьем этапе Кубка России. Результат теста Козловского на коронавирус был положительным.

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