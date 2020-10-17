Анна Щербакова рассказала историю плюшевого медведя, который обрёл дом

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова показала, как разместила в своей комнате большого плюшевого медведя, которого ей подарили болельщики. Напомним, такого же большого медведя Анна привезла с прошлогоднего этапа Гран-при в Китае.
«История одного медведя, который обрёл дом. P.S. Кто нашёл на фото Шайни?» — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».
Домашний питомец Щербаковой — кошка породы мейн-кун Шайни — затерялась между большими плюшевыми друзьями, рассмотреть её можно только на втором фото.
На первом этапе Кубка России по фигурному катанию, который прошёл в сентябре в Сызрани, Щербакова заняла первое место. Теперь Анна выступит на третьем этапе Кубка России в Сочи, где её соперницами станут ученицы Алексея Мишина Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова и Софья Самодурова.
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