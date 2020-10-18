Камила Валиева прыгнула аксель в 3,5 оборота на тренировке

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева исполнила на тренировке прыжок аксель в 3,5 оборота. Ранее в активе Валиевой из элементов ультра-си был только четверной тулуп.

«Тройной аксель от Камилы Валиевой. #двигаемсявперёд», — подписано видео, размещённое в «Инстаграме» TeamTutberidze.

Видео можно посмотреть на странице TeamTutberidze в «Инстаграме».

Валиева, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, выступала на втором этапе Кубка России в Москве. Эти соревнования стали дебютом юниорки Валиевой среди взрослых. Камила выиграла короткую программу, но в произвольном прокате не избежала ошибок при исполнении прыжкового контента и заняла итоговое второе место, уступив бывшей одногруппнице Александре Трусовой.