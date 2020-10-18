Открыта продажа билетов на Гран-при России по фигурному катанию

Открылась продажа билетов на Гран-при России по фигурному катанию, которое пройдёт в Москве с 20 по 22 ноября. В стоимость билета входит посещение одного соревновательного дня полностью.

В первый день участники выступят с короткими программами. Билеты на 20 ноября можно приобрести за 1700-6500 рублей.

Во второй день турнира фигуристы покажут произвольные программы, стоимость билетов – от 2500 до 9000 рублей.

В заключительный день пройдут церемонии награждения и показательные выступления, увидеть которые можно будет за 1700-8000 рублей.

В этом году из-за пандемии коронавируса этапы Гран-при проходят в формате национальных соревнований, в которых могут принять участие некоторые фигуристы других стран.