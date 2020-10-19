Фигурист Лежеев: Тутберидзе и Плющенко как тренеры практически равны

Российский фигурист Артём Лежеев рассказал, что думает о тренере Этери Тутберидзе и двукратном чемпионе ОИ Евгении Плющенко. Напомним, в межсезонье-2020 от Тутберидзе в тренерскую академию Плющенко ушли сразу две ведущие российские фигуристки: Александра Трусова и Алёна Косторная.

«Из того, что я видел в Москве на Кубке, как тренеры они в принципе по технике практически равны. Та же Трусова сделала четверной риттбергер, всех покемончиков собрала. Я имею в виду четверные.

Там [у Плющенко] команда суперпрофессиональная работает. Они сами катались, и довольно хорошо. Плюс наличие инфраструктуры играет роль. Да, к ним пришли готовые люди, с базой. Но то, что они пока делают, получается неплохо», — цитирует Лежеева «Спорт-экспресс».