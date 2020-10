Произвольная программа Алёны Косторной поставлена под музыку из трёх кинофильмов

Стало известно музыкальное сопровождение для произвольной программы чемпионки Европы Алёны Косторной на сезон-2020/2021. Названия использованных композиций опубликованы в профиле спортсменки на сайте ISU.



Программа поставлена под три саундтрека польского композитора Абеля Коженёвски из фильмов «Под покровом ночи» (композиция Wayward Sisters), «Мы. Верим в любовь» (Dance for Me Wallis) и «Ромео и Джульетта» (The Cheek of Night). Хореографом произвольной программы Косторной стала канадка Ше-Линн Бурн.

На контрольных прокатах сборной России в сентябре Косторная исполнила только короткую программу, поставленную Сергеем Розановым под композиции Билли Айлиш. Произвольная программа фигуристки на тот момент была ещё не готова.

Косторная начинала готовиться к сезону в группе Этери Тутберидзе, но решила сменить тренера, перешла к Евгению Плющенко и не стала оставлять поставленные программы.

Косторная выступит на четвёртом и пятом этапах Кубка России, которые пройдут в Казани и в Москве соответственно, а также на Гран-при России в столице.