Произвольная программа Алёны Косторной поставлена под музыку из трёх кинофильмов

Стало известно музыкальное сопровождение для произвольной программы чемпионки Европы Алёны Косторной на сезон-2020/2021. Названия использованных композиций опубликованы в профиле спортсменки на сайте ISU.
Программа поставлена под три саундтрека польского композитора Абеля Коженёвски из фильмов «Под покровом ночи» (композиция Wayward Sisters), «Мы. Верим в любовь» (Dance for Me Wallis) и «Ромео и Джульетта» (The Cheek of Night). Хореографом произвольной программы Косторной стала канадка Ше-Линн Бурн.
На контрольных прокатах сборной России в сентябре Косторная исполнила только короткую программу, поставленную Сергеем Розановым под композиции Билли Айлиш. Произвольная программа фигуристки на тот момент была ещё не готова.
Косторная начинала готовиться к сезону в группе Этери Тутберидзе, но решила сменить тренера, перешла к Евгению Плющенко и не стала оставлять поставленные программы.
Косторная выступит на четвёртом и пятом этапах Кубка России, которые пройдут в Казани и в Москве соответственно, а также на Гран-при России в столице.
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