Ягудин — о карьере Загитовой: нет ничего невозможного, мы видели возвращение Плющенко

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, соведущий Алины Загитовой в шоу «Ледниковый период», заявил, что не видит причин, по котором фигуристка не смогла бы вернуться в спорт после перерыва в карьере.
Загитова объявила о паузе в карьере в декабре 2019 года, и сегодня стало известно, что до конца текущего года фигуристка не выступит на соревнованиях, но может возобновить карьеру в следующем сезоне.
«Во-первых, в жизни нет ничего невозможного — мы прекрасно видели возвращение в большой спорт Жени Плющенко, который пропускал даже не один сезон, возвращался и вновь побеждал. Да, сейчас Алина работает в шоу, но все мы разные — кто-то, попробовав себя в шоу, понял, что это ему по душе, но потом разочаровывался, кто-то понимал, что это именно то, чем бы он хотел заниматься в будущем, а кто-то сразу отвечал себе: „Это не моё“. И в любом случае никто ей не советчик, как ей поступать дальше — это взрослый человек. Как её коллега по шоу понимаю, что сейчас важно, чтобы проект „Ледниковый период“ звучал ярко, был интересен, но какое бы решение в дальнейшем она не приняла — как коллега я её в любом случае поддержу», — приводит слова Ягудина ТАСС.
- 19 октября 2020
-
18:53
-
18:37
-
17:53
-
12:25
-
11:20
-
00:42
- 18 октября 2020
-
23:17
-
22:01
-
20:36
-
18:50
-
17:16
- 17 октября 2020
-
22:12
-
18:43
-
17:32
-
16:44
-
16:11
-
15:26
-
11:49
-
09:20
-
04:28
-
00:16
- 16 октября 2020
-
23:21
-
22:03
-
20:57
-
20:32
-
20:06
-
19:33
-
19:17
-
18:11
-
18:02
-
16:36
-
15:17
-
15:11
-
15:06
-
14:26