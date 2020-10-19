Ягудин — о карьере Загитовой: нет ничего невозможного, мы видели возвращение Плющенко

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, соведущий Алины Загитовой в шоу «Ледниковый период», заявил, что не видит причин, по котором фигуристка не смогла бы вернуться в спорт после перерыва в карьере.

Загитова объявила о паузе в карьере в декабре 2019 года, и сегодня стало известно, что до конца текущего года фигуристка не выступит на соревнованиях, но может возобновить карьеру в следующем сезоне.

«Во-первых, в жизни нет ничего невозможного — мы прекрасно видели возвращение в большой спорт Жени Плющенко, который пропускал даже не один сезон, возвращался и вновь побеждал. Да, сейчас Алина работает в шоу, но все мы разные — кто-то, попробовав себя в шоу, понял, что это ему по душе, но потом разочаровывался, кто-то понимал, что это именно то, чем бы он хотел заниматься в будущем, а кто-то сразу отвечал себе: „Это не моё“. И в любом случае никто ей не советчик, как ей поступать дальше — это взрослый человек. Как её коллега по шоу понимаю, что сейчас важно, чтобы проект „Ледниковый период“ звучал ярко, был интересен, но какое бы решение в дальнейшем она не приняла — как коллега я её в любом случае поддержу», — приводит слова Ягудина ТАСС.