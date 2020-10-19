Бутырская: если Загитовой и надо было возвращаться, то минувшим летом

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская выразила мнение, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не вернётся в большой спорт.
Загитова не выступала в соревнованиях с декабря 2019 года, когда объявила о приостановке карьеры. Сегодня стало известно, что Алина не собирается выступать на соревнованиях до конца 2020 года, а значит, пропустит чемпионат России, где проходит отбор в сборную страны.
«Тот кайф, который спортсмен испытывает во время соревнований, нельзя ни с чем сравнить. Ни с какими деньгами. Уговаривать Алину сейчас бесполезно. Тутберидзе ничего не сделает. Это должно быть решение самой Загитовой. Но, на мой взгляд, если и надо было возвращаться, то минувшим летом. В начале июня. А за год до Олимпиады уже будет поздно. Думаю, что Алина не вернётся», — приводит слова Бутырской «Экспресс-газета».
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