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Александр Коган: надеюсь, Гран-при в России мы сможем провести

Александр Коган: надеюсь, Гран-при в России мы сможем провести
Фигурное катание / Гран-при 0

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал отмену французского этапа Гран-при и выразил надежду, что российский этап, который должен пройти с 20 по 22 ноября в Москве, состоится.

«Очень жаль, что так происходит, что возникла такая ситуация. Очень надеюсь, что Гран-при в России сможем провести. Естественно, отсутствие соревнований сказывается на спортсменах, именно поэтому ФФККР пытается сохранить соревновательный календарь, чтобы у нас сохранилась та система подготовки и соревнований, которая была и приносила результат", — приводит слова Когана РИА «Новости».

Ранее был отменен этап серии Гран-при в Канаде, который должен был пройти 30–31 октября в Оттаве.

Этап Гран-при во Франции отменён из-за пандемии коронавируса
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