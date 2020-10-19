Александр Коган: надеюсь, Гран-при в России мы сможем провести

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал отмену французского этапа Гран-при и выразил надежду, что российский этап, который должен пройти с 20 по 22 ноября в Москве, состоится.

«Очень жаль, что так происходит, что возникла такая ситуация. Очень надеюсь, что Гран-при в России сможем провести. Естественно, отсутствие соревнований сказывается на спортсменах, именно поэтому ФФККР пытается сохранить соревновательный календарь, чтобы у нас сохранилась та система подготовки и соревнований, которая была и приносила результат", — приводит слова Когана РИА «Новости».

Ранее был отменен этап серии Гран-при в Канаде, который должен был пройти 30–31 октября в Оттаве.