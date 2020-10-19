Мишина — об оценках Валиевой: судьи имеют право на «десятки», невзирая на годы

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина не согласилась с мнением, высказанным Евгением Плющенко об оценках Камилы Валиевой в короткой программе на втором этапе Кубка России в Москве. Двукратный олимпийский чемпион заявил, что в 14-летним фигуристкам нельзя ставить «десятки» за компоненты.
«Не думаю, что определяющим фактором должен являться возраст. Можно и в 14 лет полностью всё показать. Валиева – достаточно взрослая девушка, женственная. Зависит от того, кто и как развивается.
Камила откатала просто изумительно короткую программу. Тут двух мнений быть не может. А 9,8 это или 10 – это уже индивидуальный взгляд каждого судьи. Они вполне имеют право на «десятки». Особенно за такой прокат, невзирая на годы», — приводит слова Мишиной «Спорт день за днём».
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