Александр Жулин: чемпионатов мира и Европы в 2021 году, скорее всего, не будет

Тренер Александр Жулин выразил мнение, что чемпионаты мира и Европы в 2021 году будут отменены из-за пандемии коронавируса. По этой причине уже не состоятся этапы серии Гран-при в Канаде и Франции.

Чемпионат Европы 2021 года планируется провести 25-31 января в Загребе, а чемпионат мира — в марте в Стокгольме.

«Ситуация, конечно, очень плохая. Будем выступать там, где разрешат. Надеюсь, что сохранится чемпионат мира, но шансы на это малы. Уже отменили Турнир четырёх континентов, скорее всего, не будет чемпионата мира и чемпионата Европы. Думаю, что российский этап Гран-при не отменят, и даже если он пройдёт без зрителей, уже будет хорошо. Спортсмены должны выступать, им очень тяжело быть без мотивации. Даже два старта куда лучше, чем огромное количество тренировок.

Никто не знает, как долго будет присутствовать коронавирус на нашей планете. Поэтому отмена российского этапа не будет самым страшным событием. Самое страшное, когда умирают родители и близкие, а отмена соревнования — это одна из небольших проблем", — приводит слова Жулина РИА «Новости».