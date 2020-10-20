«Четверной, выезд, ещё раз четверной». Евгений Плющенко понянчился с младшим сыном

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко понянчился с младшим сыном перед выходом на прогулку.

Плющенко несколько раз покрутился с ребёнком на руках со словами: «Четверной, выезд, ещё раз четверной, выезд».

«На прогулку», — подписал видео на своей странице в «Инстаграме» Плющенко.

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

25 сентября у Плющенко и его жены Яны Рудковской родился мальчик Арсений. Супруги уже воспитывают семилетнего Александра.



37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.