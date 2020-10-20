«Недисциплинированность и пофигизм». Роднина отреагировала на рост заражаемости COVID-19

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала рост заражаемости коронавирусом, который в последнее время наблюдается в России.
«По всей стране сейчас невозможно ввести жёсткие ограничения, потому что в каждом регионе у нас разная ситуация. Самая сложная ситуация в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. В силу того, что много людей ездят из области в Москву и наоборот, конечно, меры должны быть достаточно серьёзные.
Что касается закрытия трибун в Москве, то здесь сложно сказать. На футбол ходят тысячи людей. Думаю, если каждый будет соблюдать все требования — маски, перчатки, дистанция — и будет внимательным к себе и окружающим, то можно обойтись без закрытия трибун и жёстких ограничений. Но наша недисциплинированность, а где-то даже и пофигизм, к сожалению, заставляют власти применять более жёсткие меры по борьбе с коронавирусом», — цитирует её «Спорт-экспресс».
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